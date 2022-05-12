«Мраморный рисунок на спине»: Названы самые опасные виды клещей
Старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт назвала три рода клещей, которые нападают на человека.
В России распространены три рода клещей, которые нападают на человека, заявила старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт в пресс-центре НСН.
«Нападают на людей в основном три рода клещей. Это клещи рода иксодес, основные переносчики энцефалита и боррелиозов, клещи дермацентор – более крупные. Иксодесы – это небольшие темные клещи, дермаценторы крупнее и у них на спине есть мраморный рисунок, можно отличить. На людей они нападают меньше, но переносят риккетсиозы, например. И клещи рода хиаломма – самые крупные, быстро бегают, обитают в степях, полупустынях. К людям иногда присасываются. На территории европейской части России обитают дермаценторы, в южных областях – хиаломмы, в восточной части к лесному клещу присоединяется таежный клещ – основной переносчик заболеваний», - рассказала Германт.
При этом эксперт напомнила, что клещей нельзя давить руками, так как вирус может попасть в кровь.
В России от клещевого энцефалита ежегодно умирают 20 человек, заявил ранее старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.
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