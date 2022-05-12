В Роспотребнадзоре назвали число летальных случаев от укусов клещей
Марат Макенов отметил, что в России распространены четыре клещевые инфекции, среди которых геморрагическая лихорадка.
В России от клещевого энцефалита ежегодно умирают 20 человек, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.
«Клещевых инфекций у нас в России четыре самых актуальных для людей: клещевой энцефалит, боррелиозы, риккетсиозы и в некоторых регионах геморрагическая лихорадка. Самая частая по количеству заболеваний – это боррелиоз, каждый год в России у шести тысяч человек диагностируют. Бывают годы получше, когда четыре тысячи заболевших, бывают похуже – около восьми тысяч, как в прошлом году. Клещевой энцефалит, который у всех на слуху, гораздо более скромная в этом отношении инфекция – около двух тысяч заболевших. За последние десять лет эта цифра снижается. Для боррелиоза количество смертельных значений нулевое, а клещевой энцефалит, конечно, тяжелое заболевание. Каждый год порядка 20 случаев смертельных исходов на страну по клещевому энцефалиту – 2% от заболевших», - отметил он.
С приходом весны и потеплением, в средней полосе России наступает «сезон клещей», о чём россиян уже предупредил Роспотребнадзор. Несмотря на то, что в Подмосковье обработку завершили уже в 108 из планируемых 152 парках культуры и отдыха региона, свыше 300 человек в Подмосковье обратились в больницы в этом сезоне из-за укусов клещей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru