В Роспотребнадзоре назвали число летальных случаев от укусов клещей

«Клещевых инфекций у нас в России четыре самых актуальных для людей: клещевой энцефалит, боррелиозы, риккетсиозы и в некоторых регионах геморрагическая лихорадка. Самая частая по количеству заболеваний – это боррелиоз, каждый год в России у шести тысяч человек диагностируют. Бывают годы получше, когда четыре тысячи заболевших, бывают похуже – около восьми тысяч, как в прошлом году. Клещевой энцефалит, который у всех на слуху, гораздо более скромная в этом отношении инфекция – около двух тысяч заболевших. За последние десять лет эта цифра снижается. Для боррелиоза количество смертельных значений нулевое, а клещевой энцефалит, конечно, тяжелое заболевание. Каждый год порядка 20 случаев смертельных исходов на страну по клещевому энцефалиту – 2% от заболевших», - отметил он.

С приходом весны и потеплением, в средней полосе России наступает «сезон клещей», о чём россиян уже предупредил Роспотребнадзор. Несмотря на то, что в Подмосковье обработку завершили уже в 108 из планируемых 152 парках культуры и отдыха региона, свыше 300 человек в Подмосковье обратились в больницы в этом сезоне из-за укусов клещей.

