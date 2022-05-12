«Как можно быстрее!» Что делать после укуса клеща

Ольга Германт призвала не дожидаться похода в медпункт, а снять клеща самостоятельно, чтобы избежать заражения. 

При обнаружении клеща необходимо незамедлительно снять его с участка кожи, не дожидаясь похода в медпункт, заявила старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт в пресс-центре НСН.

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«Как только клещ обнаружили первым делом нужно его удалить, а потом сдать на проверку. Лучше всего не раздумывать, а снимать клеща как можно быстрее, потому что иногда говорят, что нужно сразу обратиться в медпункт. Нет, надо снять его самим. Чем дольше он сидит, чем больше возбудителя он передаст, тем больше вероятность заражения», - рассказала Германт.

В России от клещевого энцефалита ежегодно умирают 20 человек, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорКлещи
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