«Как можно быстрее!» Что делать после укуса клеща

«Как только клещ обнаружили первым делом нужно его удалить, а потом сдать на проверку. Лучше всего не раздумывать, а снимать клеща как можно быстрее, потому что иногда говорят, что нужно сразу обратиться в медпункт. Нет, надо снять его самим. Чем дольше он сидит, чем больше возбудителя он передаст, тем больше вероятность заражения», - рассказала Германт.

В России от клещевого энцефалита ежегодно умирают 20 человек, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.

