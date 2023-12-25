26.12.2023 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова на тему: «Итоги силиконового скандала»

Скандал между врачом Хайдаровым и певицами Славой и Любовью Успенской длится уже несколько месяцев. Напомним, что в июле 2023 года певица Слава публично обвинила звездного хирурга в неудачной пластике груди. Артистку поддержала Любовь Успенская, которая осталась недовольна услугами хирурга. Однако на защиту Хайдарова встали другие клиенты — Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Гоар Аветисян. В результате так называемый «силиконовый скандал» разделил российский шоу-бизнес на два лагеря. Медик все обвинения отрицает. После долгого молчания недавно высказалась неоднозначно и Ирина Дубцова.

В ходе беседы с Тимуром Хайдаровым мы узнаем, на какой стадии сегодня этот конфликт, к чему пришли стороны.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



