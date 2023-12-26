«Вопросов не возникло»: Хирург Хайдаров рассказал о проверке Росздравнадзора

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что к нему с проверками приходили все инстанции, включая Росздравнадзор, но никаких претензий к клинике не было.

«Много кричали, что у меня нет лицензии, что мы работаем без перчаток… Но из людей дураков делать не нужно. Чем больше они врали, тем больше они сами себя затопили. Мы с достоинством проходим все проверки, они действительно строгие, но справедливые. Росздравнадзор проводит свою проверку, они не перекрывают нам деятельность, но запрашивают все, что нужно, проверяют, смотрят. Они посмотрели оснащение реанимационных, операционных, лабораторий, всего, что у нас есть. Проверили нас почти все инстанции, все пришли несколько раз. Даже депутатский запрос был. Мы предоставили все необходимые документы, вопросов не возникло», - рассказал он.

Ранее звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что конфликт с певицами Славой и Любовью Успенской разрешен.

