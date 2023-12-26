Пластический хирург Хайдаров объявил о новых звездных клиентах

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что к нему записываются новые звездные клиенты, несмотря на недавний скандал.

«Конечно, у меня появились новые звездные клиенты, записаны новые клиенты. Просто мы уже будем с ними более аккуратно и осторожнее работать. Конечно, мы учтем ошибки. Даже не ошибки… Это просто жизнь, это люди, непредсказуемо все, как и кто себя поведет. Сначала все довольны, счастливы, обнимаются, целуются, приглашают куда-то, а потом переобуваются. Совсем недавно Наталья Бочкарева (звезда сериала ТНТ) была тоже у нас, довольна. Есть ряд звезд, которые уже прооперировались, также уже есть запланированные операции на начало 2024 года. Они говорят, что видели мои работы у знакомых, поэтому не сомневались», - рассказал он.

Ранее звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что конфликт с певицами Славой и Любовью Успенской разрешен.

