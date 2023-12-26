Хирург Хайдаров призвал объявить борьбу с ожирением нацпроектом

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН призвал объявить борьбу с ожирением нацпроектом, так как это напрямую связано со здоровьем нации.

«Бариатрическая хирургия (уменьшение объемов желудка) все больше набирает обороты в стране. Это уже, я думаю, с годами нужно будет приравнивать к какому-то нацпроекту. Потому что в нашей стране ожирение все больше и больше выходит на первый план. А это напрямую связано с проблемами со здоровьем: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания суставов. А для девушек и женщин это нарушение детородной функции. В Америке это уже большущая проблема, например», - объяснил он.

Сегодня мужчины все чаще становятся клиентами пластических хирургов, соотношение сменилось в сторону 60%-40%, заявил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров ранее в пресс-центре НСН.

