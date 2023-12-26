Хирург Хайдаров: Киркоров пожалел о вечеринке Ивлеевой
Звездный пластический хирург заявил НСН, что Филипп Киркоров пришел на скандальную вечеринку, так как Ивлеева снялась в его клипе.
Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН рассказал, как Филипп Киркоров поделился с ним впечатлениями о нашумевшей вечеринке Насти Ивлеевой.
«Как он пожалел об этой вечеринке, такая получилась подстава. Мы должны были идти с ним на какое-то мероприятие, он сказал, что его пригласили на бал. В вашем понимании, что такое бал? Это светское мероприятие с фраками, с красивыми платьями. Он рассказывал, что пришел туда и удивился. Он сейчас снимает не просто клип, а целый фильм, в котором попросил сняться Настю Ивлееву. А она попросила прийти на бал. Они сфотографировались и быстро ушли», - отметилн он.
Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что к нему с проверками приходили все инстанции, включая Росздравнадзор, но никаких претензий к клинике не было.
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