«Иски и компенсации»: Хайдаров заявил, что конфликт с Успенской и Славой разрешен
Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил НСН, что с певицами был найден общий язык, но разными способами.
Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что конфликт с певицами Славой и Любовью Успенской разрешен.
«Со всеми мы нашли общий язык всяческими разными способами. Это и переговоры, и медиации, и встречные иски. Со всеми нашли решение…Как мирное, так и не очень мирное. Какие-то компенсации были выплачены, но мы приняли участие в медиации, один из пунктов – неразглашение подробностей и условий», - рассказал он.
Скандал между врачом Хайдаровым и певицами Славой и Любовью Успенской длится уже несколько месяцев. Напомним, что в июле 2023 года певица Слава публично обвинила звездного хирурга в неудачной пластике груди. Артистку поддержала Любовь Успенская, которая осталась недовольна услугами хирурга. Однако на защиту Хайдарова встали другие клиенты — Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Гоар Аветисян. В результате так называемый «силиконовый скандал» разделил российский шоу-бизнес на два лагеря. Медик все обвинения отрицает. После долгого молчания недавно высказалась неоднозначно и Ирина Дубцова.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru