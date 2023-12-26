«Иски и компенсации»: Хайдаров заявил, что конфликт с Успенской и Славой разрешен

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что конфликт с певицами Славой и Любовью Успенской разрешен.

«Со всеми мы нашли общий язык всяческими разными способами. Это и переговоры, и медиации, и встречные иски. Со всеми нашли решение…Как мирное, так и не очень мирное. Какие-то компенсации были выплачены, но мы приняли участие в медиации, один из пунктов – неразглашение подробностей и условий», - рассказал он.

Скандал между врачом Хайдаровым и певицами Славой и Любовью Успенской длится уже несколько месяцев. Напомним, что в июле 2023 года певица Слава публично обвинила звездного хирурга в неудачной пластике груди. Артистку поддержала Любовь Успенская, которая осталась недовольна услугами хирурга. Однако на защиту Хайдарова встали другие клиенты — Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Гоар Аветисян. В результате так называемый «силиконовый скандал» разделил российский шоу-бизнес на два лагеря. Медик все обвинения отрицает. После долгого молчания недавно высказалась неоднозначно и Ирина Дубцова.

