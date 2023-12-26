«Работаем уже год»: Хирург Хайдаров вдохновляется преображением Киркорова

Пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН признался, что сначала не хотел работать с Филиппом Киркоровым, но теперь вдохновляется его преображением.

«Для меня преображение Филиппа Киркорова – это такой большой проект, которым я занимаюсь на протяжении уже года. Он с каждым разом вдохновляет и меня как исполнителя, и самого себя. Он меняется внутри, у него появилась энергия. Как он говорит, у него творческое перерождение. В декабре будет год, как мы с ним работаем. Это в каком-то смысле рисковая история, авантюра. Я уверен, что 9 из 10 хирургов отказались бы, все удивляются, как это можно было сделать. Я сначала не хотел его брать на операцию, но нашел к нему подход. Работа сложная, но он полностью прислушивается к моим рекомендациям, соблюдает режим», - рассказал он.

Ранее Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что к нему с проверками приходили все инстанции, включая Росздравнадзор, но никаких претензий к клинике не было.

