«Хотят быть красивыми»: Хайдаров заявил о росте числа мужчин на пластических операциях
Звездный пластический хирург заявил НСН, что раньше было 90% женщин среди клиентов, сейчас – 60%.
Сегодня мужчины все чаще становятся клиентами пластических хирургов, соотношение сменилось в сторону 60%-40%, заявил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН.
«С каждым годом выравнивается процентное соотношение мужчин и женщин. Если раньше 90% было женщин, то сейчас это уже 60% на 40%. Мальчики тоже хотят быть красивыми. Для меня это не просто вставил импланты, для меня это про другое», - отметил он.
Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что к нему с проверками приходили все инстанции, включая Росздравнадзор, но никаких претензий к клинике не было.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru