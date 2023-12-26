«Хотят быть красивыми»: Хайдаров заявил о росте числа мужчин на пластических операциях

Сегодня мужчины все чаще становятся клиентами пластических хирургов, соотношение сменилось в сторону 60%-40%, заявил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН.

«С каждым годом выравнивается процентное соотношение мужчин и женщин. Если раньше 90% было женщин, то сейчас это уже 60% на 40%. Мальчики тоже хотят быть красивыми. Для меня это не просто вставил импланты, для меня это про другое», - отметил он.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН сообщил, что к нему с проверками приходили все инстанции, включая Росздравнадзор, но никаких претензий к клинике не было.

