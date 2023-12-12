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Итоги работы маркетплейсов: Что ждет покупателей в 2024 году?

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Начало конференции

11:00

13 декабря 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

13.12.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы маркетплейсов: Что ждет покупателей в 2024 году?»

Масштабный рост продаж по России и СНГ, расширение инфраструктуры и программ поддержки для новых продавцов делают торговлю на маркетплейсах все более и более привлекательной для бизнеса. Доля маркетплейсов в российском e-commerce превысила 80% в 2023 году.

Ранее более 1,7 млн карточек товаров заблокировано Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на маркетплейсах в целях предотвращения реализации контрафактной продукции. Эксперты говорят, что при принятии решения о блокировке товара площадки анализируют большой объем информации, в том числе, результаты экспертиз, контрольных закупок, документы, подтверждающие происхождение товаров. Два самых популярных российских маркетплейса Wildberries и Ozon заявили о нововведениях, которые напрямую коснуться пользователей.

Участники пресс-конференции:

  • Дмитрий Гусев автор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю
  • Алексей Ситников зампредседателя Комитета по защите конкуренции, председатель межфракционной рабочей группы по работе маркетплейсов, Председатель экспертного совета по вопросам электронной торговли
  • Алексей Кременсков руководитель Ассоциации участников рынка электронной торговли
  • Артем Соколов президент Ассоциации компаний интернет-торговли


Также приглашены:

  • представитель ФАС

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

  • Как законодательно регулируется интернет-торговля?
  • Какие товары на маркетплейсах сегодня пользуются особой популярностью?
  • С какими проблемами сталкиваются пользователи маркетплейсов?
  • Насколько популярны маркетплейсы среди продавцов?
  • Сколько сегодня контрафактного товара на рынке маркетплейсов?
  • Какие изменения на законодательном уровне ждут маркетплейсы?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: РИА Новости

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