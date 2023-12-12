13.12.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы маркетплейсов: Что ждет покупателей в 2024 году?»

Масштабный рост продаж по России и СНГ, расширение инфраструктуры и программ поддержки для новых продавцов делают торговлю на маркетплейсах все более и более привлекательной для бизнеса. Доля маркетплейсов в российском e-commerce превысила 80% в 2023 году.

Ранее более 1,7 млн карточек товаров заблокировано Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на маркетплейсах в целях предотвращения реализации контрафактной продукции. Эксперты говорят, что при принятии решения о блокировке товара площадки анализируют большой объем информации, в том числе, результаты экспертиз, контрольных закупок, документы, подтверждающие происхождение товаров. Два самых популярных российских маркетплейса Wildberries и Ozon заявили о нововведениях, которые напрямую коснуться пользователей.

Участники пресс-конференции:

Дмитрий Гусев автор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю

автор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю Алексей Ситников зампредседателя Комитета по защите конкуренции, председатель межфракционной рабочей группы по работе маркетплейсов, Председатель экспертного совета по вопросам электронной торговли

зампредседателя Комитета по защите конкуренции, председатель межфракционной рабочей группы по работе маркетплейсов, Председатель экспертного совета по вопросам электронной торговли Алексей Кременсков руководитель Ассоциации участников рынка электронной торговли

руководитель Ассоциации участников рынка электронной торговли Артем Соколов президент Ассоциации компаний интернет-торговли



Также приглашены:

представитель ФАС

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как законодательно регулируется интернет-торговля?

Какие товары на маркетплейсах сегодня пользуются особой популярностью?

С какими проблемами сталкиваются пользователи маркетплейсов?

Насколько популярны маркетплейсы среди продавцов?

Сколько сегодня контрафактного товара на рынке маркетплейсов?

Какие изменения на законодательном уровне ждут маркетплейсы?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



