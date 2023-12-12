13.12.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги работы маркетплейсов: Что ждет покупателей в 2024 году?»
Масштабный рост продаж по России и СНГ, расширение инфраструктуры и программ поддержки для новых продавцов делают торговлю на маркетплейсах все более и более привлекательной для бизнеса. Доля маркетплейсов в российском e-commerce превысила 80% в 2023 году.
Ранее более 1,7 млн карточек товаров заблокировано Федеральной антимонопольной службой (ФАС) на маркетплейсах в целях предотвращения реализации контрафактной продукции. Эксперты говорят, что при принятии решения о блокировке товара площадки анализируют большой объем информации, в том числе, результаты экспертиз, контрольных закупок, документы, подтверждающие происхождение товаров. Два самых популярных российских маркетплейса Wildberries и Ozon заявили о нововведениях, которые напрямую коснуться пользователей.
Участники пресс-конференции:
- Дмитрий Гусев автор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, 1-й зампредседателя Комитета ГД по контролю
- Алексей Ситников зампредседателя Комитета по защите конкуренции, председатель межфракционной рабочей группы по работе маркетплейсов, Председатель экспертного совета по вопросам электронной торговли
- Алексей Кременсков руководитель Ассоциации участников рынка электронной торговли
- Артем Соколов президент Ассоциации компаний интернет-торговли
Также приглашены:
- представитель ФАС
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как законодательно регулируется интернет-торговля?
- Какие товары на маркетплейсах сегодня пользуются особой популярностью?
- С какими проблемами сталкиваются пользователи маркетплейсов?
- Насколько популярны маркетплейсы среди продавцов?
- Сколько сегодня контрафактного товара на рынке маркетплейсов?
- Какие изменения на законодательном уровне ждут маркетплейсы?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8