Дмитрий Гусев: Поправки в законопроект о маркетплейсах защитят «маленьких продавцов»

Поправки Госдумы к законопроекту о маркетплейсах позволят контролировать рост цен на товары и защитят продавцов-бизнесменов. В том числе, будут регулировать штрафы, сообщил в пресс-центре НСН соавтор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, первый зампредседателя Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев.

«Поправки, которые мы внесли, не позволяют расти ценам на маркетплейсах и защищают маленьких продавцов от действий маркетплейсов, которые являются в этом договоре сильной стороной. Пользуются правом сильной стороны по отношению к маленьким бизнесменам. Вторая важная поправка – те штрафы, которые маркетплейсы налагают на продавцов, будут регулироваться. Не могут маркетплейсы в одностороннем порядке их назначать. То же самое – изменение условий договора. Мы считаем, что он может изменяться не чаще одного раза в год. Сейчас договоры в одностороннем порядке, ухудшая положение продавцов маленьких, поднимая цены, меняются примерно до 20-30 раз в год, раз в неделю почти», - заявил он.

Помимо прочего, законопроект запретит маркетплейсам блокировать личные кабинеты продавцов в одностороннем порядке.

«Заблокированный личный кабинет – невозможность для маленького продавца вообще осуществлять какую-либо деятельность. Это значит, невыплаченные зарплаты своим сотрудникам», - добавил Гусев.

Ранее в Совете Федерации сообщили о подготовке законопроекта, который призван регулировать деятельность маркетплейсов.

