Депутат Гусев: Прибыль партнеров маркетплейсов за 2023 год сократилась на 16%

«Было проведено исследование, которое касалось экономического положения тех, кто взаимодействует с маркетплейсами. Прибыль партнеров сократилась за 2023 год на 16%, обороты не выросли. А прибыль партнерских пунктов выдачи заказов упала на 44%. Тут работает несколько факторов, и пунктов выдачи заказов стало больше… Люди денег через себя оборачивают больше, а прибыли получают меньше примерно на четверть. То есть, богатые богатеют, а бедные беднеют. Это нездоровая экономическая ситуация, которая ведет к тому, что около двух млн человек, которые являются партнерами маркетплейсов, жить стали хуже», - сказал Гусев.

Депутат также вспомнил забастовки, связанные с маркетплейсами. При этом он отметил, что за 2023 год оборот маркетплейсов вырос на 30%.

«Маркетплейс – это слово года. Если мы возьмем самое упоминаемое, самое спорное и самое значимое событие в этом уходящем году, то это, конечно, забастовки, связанные с маркетплейсами. За 2023 год оборот маркетплейсов вырос на 30%. В 2022 году он был около 5,5 трлн рублей, сейчас около 7,5 трлн рублей. Это колоссальные цифры. Причем доля онлайн-торговли тоже увеличилась и в этом году достигает примерно 15%. Объемы торговли в интернете растут, прибыль маркетплейсов растет, а прибыль партнеров маркетплейсов сокращается», - резюмировал Гусев.

Ранее онлайн-ритейлер Wildberries опроверг информацию о повышении платы за обратную доставку. В компании отметили, что для клиентов действуют ранее установленные условия, передает «Радиоточка НСН».

