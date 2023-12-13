«Страдают от штрафов»: В Ассоциации участников рынка заступились за партнеров маркетплейсов

Партнеры маркетплейсов сегодня нуждаются в защите, поскольку часто страдают от штрафов и снижения вознаграждения либо повышения комиссии, заявил в пресс-центре НСН Руководитель Ассоциации участников рынка Алексей Кременсков.

«Самое главное – хотелось бы защитить экономическую составляющую партнёров, потому что в большей степени партнёры страдают из-за штрафов и снижения вознаграждения либо повышения комиссии. Для продавцов это повышение комиссии, за год оно составило от – 5 до 10% на категорию. При этом снижение агентского вознаграждения для пунктов выдачи заказов составило до 40% в некоторых категориях в отдельных городах. В целом из-за введения новых систем тарифицирования и штрафов мы видим, что конечное вознаграждение агентов снижается. Мы считаем, что недолжно быть так, что маркетплейса оборот растет, а у его партнеров в пунктах выдачи заказов вознаграждение снижается. У продавцов то же самое: прибыль за год снизилась, а оборот вырос. Какая-то сторона – интернет-площадки – зарабатывают больше. Они, конечно, утверждают, что не зарабатывают... Но при этом хорошо масштабируются, открываясь в Китае, странах СНГ. То есть за счет партнеров рост у них есть», - высказался он.

Ранее соавтор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, первый зампредседателя Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН рассказал о том, что прибыль партнеров маркетплейсов за 2023 год сократилась на 16%.

