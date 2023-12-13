Депутат Ситников назвал цели законопроекта, регулирующего деятельность маркетплейсов
Предприниматели активно выходят на площадки маркетплейсов, они должны быть защищены от любой формы дискриминации, отметил в эфире НСН Алексей Ситников.
Законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов направлен на защиту малого и среднего бизнеса, а также прав российских граждан, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции, председатель межфракционной рабочей группы по работе маркетплейсов, председатель экспертного совета по вопросам электронной торговли Алексей Ситников в пресс-центре НСН.
«Внесенный законопроект – про то, чтобы нормы антимонопольного регулирования имели целеполагания и в онлайн-пространстве. Законопроект мы представили на отзыв в правительство, в ФАС, он обсуждается на многих площадках. Самая важная часть – это защита малого и среднего бизнеса. Предприниматели активно выходят на площадки маркетплейсов, они должны быть защищены от любой формы дискриминации. Второе – это защита прав граждан России, потому что существующие нормы закона о защите прав потребителей не работают. Обсуждение продолжается, мы ждем отзыва правительства», - сказал Ситников.
Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За Правду» внесли межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав, передает «Радиоточка НСН».
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