Онлайн-ретейлеры заявили, что действующие законы их не защищают

Некоторые маркетплейсы считают, что стандартами взаимодействия Пунктов выдачи заказов (ПВЗ) можно пренебрегать, отметил в эфире НСН Алексей Кременсков.

В законопроекте о регулировании деятельности маркетплейсов нужно уточнить моменты, которые касаются продавцов товаров, в частности об их браке, заявил руководитель Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков в пресс-центре НСН.

Названы самые продаваемые категории товаров на маркетплейсах
«От лица отрасли, которую наша Ассоциация представляет, хотелось бы правильного формирования терминологии в законе, и чтобы добавили пункты, касающиеся остальных участников рынка. Если в целом, внесенный законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О защите прав потребителей», но не учитывает некоторые моменты, касающиеся продавцов товаров. Очень «больной» вопрос, который сейчас рассматривается, - по поводу брака товаров, которые получают покупатели на площадках. Как можно решить вопрос с продавцами? Есть много предложений, хотелось бы, чтобы их рассмотрели и внедрили. Есть стандарты взаимодействия Пунктов выдачи заказов (ПВЗ), подписанные в октябре. На текущий момент некоторые маркетплейсы считают, что ими можно пренебрегать… Я считаю, что закон должен быть на стороне отрасли, которую стандарт тоже должен защищать, но почему-то не защищает», - сказал Кременсков.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции, председатель межфракционной рабочей группы по работе маркетплейсов, председатель экспертного совета по вопросам электронной торговли Алексей Ситников в пресс-центре НСН заявил, что законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов направлен на защиту малого и среднего бизнеса, а также прав российских граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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