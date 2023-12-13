Президент АКИТ: Нужно доработать закон об урегулировании деятельности маркетплейсов

Формулировки в законопроекте сильно расходятся с его первоначальными целями, отметил в эфире НСН Артем Соколов. 

Необходимо доработать законопроект об урегулировании деятельности маркетплейсов, заявил президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в пресс-центре НСН. По его словам, если принять законопроект с существующими формулировками, то о привычной бизнес-модели можно будет забыть.

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«Когда мы обсуждаем закон и те цели, которые ставились при его подготовке… То, что сейчас сформулировано на бумаге, очень сильно расходится с тем, что декларируется по факту. Если закон принять в том виде, в котором он сейчас предложен, скорее всего, мы сможем забыть о том привычном образе жизни, к которому мы все привыкли: нам доставляют товары, у нас широченный ассортимент, больше 400 млн артикулов продается на площадках, которые могут быть доставлены достаточно быстро из любой точки страны. Об этой бизнес-модели можно будет забыть, потому что текущая версия законопроекта полностью перечеркивает возможность работы по этой схеме. Она накладывает такие серьезные ограничения на провайдеров этих услуг, что та самая специфика, в которой развился наш бизнес сегодня и дал возможность торговать на этих площадках миллионам предпринимателей, просто перестанет поддерживать бизнес модель», - сказал Соколов.

Он отметил ряд моментов, которые необходимо доработать в законопроекте.

«Это произойдет, потому что штрафы предлагается согласовывать с теми, кто их получает. Штрафы – это единственное, что удерживает покупателя от произвола продавца. Кроме того, вопросы к изменению правил оферты раз в год... Весь мировой опыт показывает, что нет никаких ограничений на количество изменений оферты. Также по поводу ответственности площадки за качество товаров... Площадка этот товар вообще не видела, в руках не держала, этот товар поехал со склада продавца покупателю, при чем здесь площадка?», - резюмировал Соколов.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия - За Правду» внесли межфракционный законопроект о регулировании деятельности маркетплейсов, который введет дополнительные гарантии защиты потребительских прав, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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