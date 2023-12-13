Продавцам посоветовали сравнивать условия работы на маркетплейсах
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил НСН, что тарифы на маркетплейсах сегодня определяет конкуренция.
Тарифы на маркетплейсах сегодня определяет конкуренция и каждый продавец может выбрать для себя подходящую площадку для продажи своего товара, отметил в пресс-центре НСН президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.
«Точно знаю количество изменений в тарифной политике компаний. Тарифы имеют разноплановую динамику, конкуренция определяет справедливый тариф. Не нужно пытаться поставить в оправдывающуюся позицию тех, кто эти тарифы вам предлагает для сотрудничества. Не нравится площадка, у нас прекрасный рынок. Он прекрасен тем, что у нас есть другие площадки. У любого участника рынка есть возможность пойти на одну площадку, на другую. Уверен, конкуренция все поставит на свои места», - заявил он.
Ранее соавтор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, первый зампредседателя Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН рассказал о том, что поправки Госдумы к законопроекту о маркетплейсах защитят продавцов-бизнесменов - будут регулировать штрафы и запретят площадке в одностороннем порядке блокировать личные кабинеты продавцов.
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