Продавцам посоветовали сравнивать условия работы на маркетплейсах

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил НСН, что тарифы на маркетплейсах сегодня определяет конкуренция.

Тарифы на маркетплейсах сегодня определяет конкуренция и каждый продавец может выбрать для себя подходящую площадку для продажи своего товара, отметил в пресс-центре НСН президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

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«Точно знаю количество изменений в тарифной политике компаний. Тарифы имеют разноплановую динамику, конкуренция определяет справедливый тариф. Не нужно пытаться поставить в оправдывающуюся позицию тех, кто эти тарифы вам предлагает для сотрудничества. Не нравится площадка, у нас прекрасный рынок. Он прекрасен тем, что у нас есть другие площадки. У любого участника рынка есть возможность пойти на одну площадку, на другую. Уверен, конкуренция все поставит на свои места», - заявил он.

Ранее соавтор законопроекта о регулировании деятельности маркетплейсов, первый зампредседателя Комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев в пресс-центре НСН рассказал о том, что поправки Госдумы к законопроекту о маркетплейсах защитят продавцов-бизнесменов - будут регулировать штрафы и запретят площадке в одностороннем порядке блокировать личные кабинеты продавцов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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