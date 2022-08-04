10.08.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги приемной кампании 2022»

В начале августа глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел совещание с ректорами вузов по реализации приемной кампании. По данным промежуточного мониторинга, общее количество заявлений, поданных абитуриентами в вузы на очную форму обучения, превысило 6,5 млн. Как отметил глава Минобрнауки - благодаря возможности подавать документы дистанционно в некоторых университетах число заявлений выросло в 40-50 раз.

Как проходила приемная кампания в 2022 году?

Какие направления и специальности стали наиболее востребованы?

Каким был конкурс на бюджетные места в ВУЗЫ?

С какими знаниями и навыками ВУЗы хотят видеть абитуриентов?

Как много иностранных студентов будет обучаться в Российских ВУЗах?

Выросла ли стоимость обучения?

Участники пресс-конференции:

Проректор Российского университета транспорта Алексей Овчинников;

Первый заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, Председатель совета молодых ученных Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Павел Селезнёв;

Член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, профессор кафедры государственного управления и политических технологий Государственного университета управления Владимир Волох.

Приглашены:

Московский государственный институт международных отношений

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

