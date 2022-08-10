«Увеличились на 8%»: Московские вузы заявили об изменении цен на обучение

Цены на обучение на платной основе выросли от 8 до 10%, заявил проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий в пресс-центре НСН.

«Было принято поднять стоимость обучения не более чем на 8%, это процент инфляции, который был за прошлый год примерно. Цены возросли не очень сильно. На что больше повысилась цена – на те программы, которые были более востребованы, приходится набирать больше групп. На бренд-менеджмент цена поднялась на 10%. Что касается соотношения, в нашем вузе где-то 30-35% - бюджетные места», - отметил он.

Информацию подтвердила и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Троицкий

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«У нас такая же ситуация, мы также подняли в среднем на 8% цены, на некоторые программы цены не были увеличены. Соотношение бюджетных мест также примерно – 30% бюджетные места», - добавила она.

Ответственный секретарь приемной комиссии Российского университета транспорта Бегичев Максим в пресс-центре НСН также отметил, что в вузе цены были увеличены на 6-8%.

