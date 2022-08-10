«Увеличились на 8%»: Московские вузы заявили об изменении цен на обучение
Александр Троицкий и Светлана Брюховецкая отметили, что цены изменились в рамках инфляции.
Цены на обучение на платной основе выросли от 8 до 10%, заявил проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий в пресс-центре НСН.
«Было принято поднять стоимость обучения не более чем на 8%, это процент инфляции, который был за прошлый год примерно. Цены возросли не очень сильно. На что больше повысилась цена – на те программы, которые были более востребованы, приходится набирать больше групп. На бренд-менеджмент цена поднялась на 10%. Что касается соотношения, в нашем вузе где-то 30-35% - бюджетные места», - отметил он.
Информацию подтвердила и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Троицкий
{{related_post_DD!Dt9W6c}}
«У нас такая же ситуация, мы также подняли в среднем на 8% цены, на некоторые программы цены не были увеличены. Соотношение бюджетных мест также примерно – 30% бюджетные места», - добавила она.
Ответственный секретарь приемной комиссии Российского университета транспорта Бегичев Максим в пресс-центре НСН также отметил, что в вузе цены были увеличены на 6-8%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+16 325 / сут.
Умерли
383 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+13 092 / сут.
- Анастасия Ракова рассказала об открытии в Москве ещё трех поликлиник после капремонта
- В Волгограде одиннадцатилетняя девочка подожгла школу
- ЕС позволил Литве продолжать транзит угля в Калининград
- Хакеры Killnet атаковали сайт производителя систем HIMARS
- Москомархитектура: С начала года в Москве оформлено и утверждено более 7 тысяч градостроительных документов
- В Испании соцслужбы забрали двоих детей у гражданки России
- Собянин утвердил наименования 22 строящихся станций метро
- Зеленский после взрывов в Крыму заявил о намерении вернуть полуостров
- Саудовский дипломат умер во время выступления на конференции в Египте
- Более 23,7 тысяч случаев СOVID выявлено в РФ впервые с марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru