«Прозрачное поступление»: Вузы оценили новый способ подачи документов абитуриентами

Подача документов в вузы через госуслуги призвана помочь ребятам со всех регионов, но система еще работает не в полную меру, заявил ответственный секретарь приемной комиссии Российского университета транспорта Бегичев Максим в пресс-центре НСН.

«Сам проект суперсервис прекрасный проект, который значительно должен все упростить. Но это сложная задача. При этом уже сейчас поступающим стало намного проще документы подать, никаких нерешаем проблем в этом году не было. Конечно, для приемных комиссий работы стало не меньше, все требует индивидуальной работы. Но мы понимаем, что за этим будущее, автоматика решит многие наши проблемы, поступление будет открытым, еще более прозрачным», - отметил он.

По востребованным направлениям минимальные вступительные баллы в этом году доходили до 295 из 300, заявила ранее проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН.

