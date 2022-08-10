«Меньше заявлений и баллов»: Подведены итоги приемной кампании в вузах

Проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий в пресс-центре НСН подвел итоги приемной кампании 2022 года.

«Основные моменты ничем не отличались от того, что происходило и раньше. Какие сложности возникают у нас и у других коллег – вопросы, связанные с введением новых информационных систем. Что касается самого приема, произошло небольшое падение количества поданных заявлений – около 10%. Из-за того, что были технические неполадки, произошло снижение и по вступительным баллам. В целом снижение примерно на один балл. Если так оценить, это может быть связано и с ковидом, который был до этого. Что касается управленческих специальностей, количество людей, которые сдавали обществознание, в этом году где-то на 70 тысяч меньше, подано меньше заявлений», - отметил он.

В начале августа глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел совещание с ректорами вузов по реализации приемной кампании. По данным промежуточного мониторинга, общее количество заявлений, поданных абитуриентами в вузы на очную форму обучения, превысило 6,5 млн. Как отметил глава Минобрнауки - благодаря возможности подавать документы дистанционно в некоторых университетах число заявлений выросло в 40-50 раз.

