«Девять человек на место»: Финансовый университет раскрыл детали приемной кампании

По востребованным направлениям минимальные вступительные баллы в этом году доходили до 295 из 300, заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН.

«Кампания проходила с использованием сервиса Госуслуг, это было нововведением этого года. Количество поданных заявлений через систему – порядка 60 тысяч, всего было подано в Москву и филиалы больше 150 тысяч заявлений. Надо понимать, что каждый человек может подавать несколько заявлений. В целом у нас конкурс получился порядка 60 заявлений на одно место, но по людям этот конкурс меньше – порядка девяти человек на одно место», - рассказала она.

Брюховецкая также рассказала о минимальных баллах в этом году на самые популярные направления.