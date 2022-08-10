«Девять человек на место»: Финансовый университет раскрыл детали приемной кампании

Светлана Брюховецкая отметила, что по востребованным направлениям минимальные вступительные баллы в этом году доходили до 295 из 300. 

По востребованным направлениям минимальные вступительные баллы в этом году доходили до 295 из 300, заявила проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН.

«Кампания проходила с использованием сервиса Госуслуг, это было нововведением этого года. Количество поданных заявлений через систему – порядка 60 тысяч, всего было подано в Москву и филиалы больше 150 тысяч заявлений. Надо понимать, что каждый человек может подавать несколько заявлений. В целом у нас конкурс получился порядка 60 заявлений на одно место, но по людям этот конкурс меньше – порядка девяти человек на одно место», - рассказала она.

Брюховецкая также рассказала о минимальных баллах в этом году на самые популярные направления.

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«Если говорить о минимальных проходных баллах, по самому востребованному направлению – управление бизнесом - 295 баллов из 300, 292 балла – экономика и финансы. Достаточно много мест было выделено по программам по IT-специальностям, на них был проходной балл пониже», - добавила она.

В начале августа глава Минобрнауки России Валерий Фальков провел совещание с ректорами вузов по реализации приемной кампании. По данным промежуточного мониторинга, общее количество заявлений, поданных абитуриентами в вузы на очную форму обучения, превысило 6,5 млн. Как отметил глава Минобрнауки - благодаря возможности подавать документы дистанционно в некоторых университетах число заявлений выросло в 40-50 раз.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыСтуденты
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