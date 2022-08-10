«Маркетинг и финансовая разведка»: Вузы назвали самые востребованные специальности

Профессии в области рекламы и маркетинга по-прежнему остаются популярными среди абитуриентов, заявил проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий в пресс-центре НСН.

«Что касается самых востребованных профессий, которые остаются в тренде – это маркетинг, бренд-менеджмент, реклама, юриспруденция. По этим направлениям мы видим такую же тенденцию, что была и в прошлом году. Что касается самих абитуриентов, то, исходя из того, что мы посмотрели по баллам, они все равно высокие – в среднем 90 баллов по каждому предмету. На первый курс мы предполагаем взять где-то около трех тысяч студентов, на бюджетной основе порядка 700 человек», - отметил он.

Также, по его словам, сегодня востребованной будет подготовка управленцев в сфере экологии.

«В этом году мы ничего нового не включили, добавилось по экологии одно направление. Это востребованный момент, не хватает управленцев в этой области, все остальное осталось таким же», - добавил он.