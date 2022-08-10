«В два раза больше заявлений»: Вузы фиксируют повышенный интерес к магистратуре

В этом году студенты подали в два раза больше заявлений на поступление в магистратуру, заявил проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий в пресс-центре НСН.

«Несмотря на то, что мы отходим от Болонской системы, произошло увеличение числа поступлений именно на магистратуру – почти в два раза больше заявлений, чем в прошлом году. Почему такая тенденция, пока сложно говорить, будем анализировать», - отметил он.