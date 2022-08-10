«В два раза больше заявлений»: Вузы фиксируют повышенный интерес к магистратуре
Проректор Государственного Университета Управления отметил, что о причинах такой тенденции еще рано говорить.
В этом году студенты подали в два раза больше заявлений на поступление в магистратуру, заявил проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий в пресс-центре НСН.
«Несмотря на то, что мы отходим от Болонской системы, произошло увеличение числа поступлений именно на магистратуру – почти в два раза больше заявлений, чем в прошлом году. Почему такая тенденция, пока сложно говорить, будем анализировать», - отметил он.
Ранее президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что в новой системе высшего образования в России останется бакалавриат. Он рассказал, что по точным наукам в большинстве случаев введут специалитет. После него можно будет сразу поступить в магистратуру.
6 июня в Минобрнауки заявили, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы и создать собственную.
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