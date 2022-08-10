«В два раза больше заявлений»: Вузы фиксируют повышенный интерес к магистратуре

Проректор Государственного Университета Управления отметил, что о причинах такой тенденции еще рано говорить. 

В этом году студенты подали в два раза больше заявлений на поступление в магистратуру, заявил проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий в пресс-центре НСН.

«Несмотря на то, что мы отходим от Болонской системы, произошло увеличение числа поступлений именно на магистратуру – почти в два раза больше заявлений, чем в прошлом году. Почему такая тенденция, пока сложно говорить, будем анализировать», - отметил он.

«Меньше заявлений и баллов»: Подведены итоги приемной кампании в вузах

Ранее президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что в новой системе высшего образования в России останется бакалавриат. Он рассказал, что по точным наукам в большинстве случаев введут специалитет. После него можно будет сразу поступить в магистратуру.

6 июня в Минобрнауки заявили, что все российские вузы были исключены из Болонского процесса. Российские власти решили отказаться от Болонской системы и создать собственную.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыОбучениеСтуденты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры