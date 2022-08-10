Российские вузы рассказали о правилах поступления для абитуриентов из ЛНР и ДНР

Проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказали об особенностях поступления абитуриентов из ДНР и ЛНР в российские вузы.

«Была выделена отдельная квота для детей военнослужащих, которые получили ранения и так далее. Что касается ЛНР и ДНР, в принципе ребята поступали переводом, таких случаев не очень много – 5-6 человек было. По детям военнослужащих тоже порядка десяти человек», - отметил Троицкий.

Брюховецкая добавила, что абитуриенты пользовались особой квотой и для поступления в Финансовый Университет.