Российские вузы рассказали о правилах поступления для абитуриентов из ЛНР и ДНР

Александр Троицкий и Светлана Брюховецкая отметили, что в этом году в российские вузы поступили десятки граждан Украины. 

Проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказали об особенностях поступления абитуриентов из ДНР и ЛНР в российские вузы.

«Была выделена отдельная квота для детей военнослужащих, которые получили ранения и так далее. Что касается ЛНР и ДНР, в принципе ребята поступали переводом, таких случаев не очень много – 5-6 человек было. По детям военнослужащих тоже порядка десяти человек», - отметил Троицкий.

Брюховецкая добавила, что абитуриенты пользовались особой квотой и для поступления в Финансовый Университет.

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«У нас есть ребята, которые переводятся, в том числе из ЛНР и ДНР. К нам порядка 40 человек перевелось студентов. Если мы говорим о поступлении, если ребята имеют гражданство Украины или двойное гражданство, то они идут по квоте», - рассказала она.

В университет транспорта в этом году также поступали ребята с украинским гражданством, заявил ответственный секретарь приемной комиссии Российского университета транспорта Бегичев Максим в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:вузыДНРЛНРСтуденты
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