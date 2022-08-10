Российские вузы рассказали о правилах поступления для абитуриентов из ЛНР и ДНР
Александр Троицкий и Светлана Брюховецкая отметили, что в этом году в российские вузы поступили десятки граждан Украины.
Проректор Государственного Университета Управления Александр Троицкий и проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН рассказали об особенностях поступления абитуриентов из ДНР и ЛНР в российские вузы.
«Была выделена отдельная квота для детей военнослужащих, которые получили ранения и так далее. Что касается ЛНР и ДНР, в принципе ребята поступали переводом, таких случаев не очень много – 5-6 человек было. По детям военнослужащих тоже порядка десяти человек», - отметил Троицкий.
Брюховецкая добавила, что абитуриенты пользовались особой квотой и для поступления в Финансовый Университет.
«У нас есть ребята, которые переводятся, в том числе из ЛНР и ДНР. К нам порядка 40 человек перевелось студентов. Если мы говорим о поступлении, если ребята имеют гражданство Украины или двойное гражданство, то они идут по квоте», - рассказала она.
В университет транспорта в этом году также поступали ребята с украинским гражданством, заявил ответственный секретарь приемной комиссии Российского университета транспорта Бегичев Максим в пресс-центре НСН.
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