7.09.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «Итоги летнего туристического сезона 2021»

Для российских туристов летом 2021 открылись более 30 стран. Список направлений, где уже готовы принять россиян, довольно обширен: Абхазия, Багамские острова, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Грузия, Кипр, Мальдивы, Марокко, Сейшелы, США, Таиланд, Турция, Тунис и так далее. Одним из главных сюрпризов летнего туристического сезона стало долгожданное открытие прямых рейсов на курорты Египта. Имея столь богатый выбор, можно даже представить, что никакой пандемии вовсе нет. О том, где и как отдыхали Россияне летом 2021 года, в пресс-центре «НСН» расскажет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Какие направления стали самыми популярными у Россиян?

Какой была средняя стоимость путевки?

Как открытие Египта сказалось на спросе?

Какой процент россиян летом 2021 года вовсе отказался от путешествий?

Как усиление антиковидных мер отразилось на курортах Краснодарского края?

Как ограничения на передвижение в Турции, вступающие в силу с 6 сентября, скажутся на спросе?

Когда восстановится въездной турпоток в РФ?

Каков туристический прогноз на новогодние праздники?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов ОБЯЗАТЕЛЬНА, осуществляется по телефону:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

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