7.09.2021 состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе
7.09.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе на тему: «Итоги летнего туристического сезона 2021»
Для российских туристов летом 2021 открылись более 30 стран. Список направлений, где уже готовы принять россиян, довольно обширен: Абхазия, Багамские острова, Болгария, Бразилия, Великобритания, Греция, Грузия, Кипр, Мальдивы, Марокко, Сейшелы, США, Таиланд, Турция, Тунис и так далее. Одним из главных сюрпризов летнего туристического сезона стало долгожданное открытие прямых рейсов на курорты Египта. Имея столь богатый выбор, можно даже представить, что никакой пандемии вовсе нет. О том, где и как отдыхали Россияне летом 2021 года, в пресс-центре «НСН» расскажет исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
- Какие направления стали самыми популярными у Россиян?
- Какой была средняя стоимость путевки?
- Как открытие Египта сказалось на спросе?
- Какой процент россиян летом 2021 года вовсе отказался от путешествий?
- Как усиление антиковидных мер отразилось на курортах Краснодарского края?
- Как ограничения на передвижение в Турции, вступающие в силу с 6 сентября, скажутся на спросе?
- Когда восстановится въездной турпоток в РФ?
- Каков туристический прогноз на новогодние праздники?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов ОБЯЗАТЕЛЬНА, осуществляется по телефону:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
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