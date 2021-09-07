АТОР: Россияне боятся бронировать туры заранее

Глава Ассоциации Майя Ломидзе уверена, что тенденция не планировать поездку заранее останется в отрасли надолго. 


Туристы по-прежнему боятся бронировать туры заранее, потому что нет определенностей, все может измениться, это влияет на туристическую отрасль и глубину продаж, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

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«Боятся, что закроются направления, что закроется наш регион, что заболеют сами или кто-то из членов семьи и, соответственно, придется переносить поездку, потому что возврат денег не самый популярный инструмент, который применяется в туризме с начала пандемии. Высокий сезон 2021 показал невозможность какого-то стратегического планирования на рынке, все продажи идут в последний момент – за 3-4 недели. Туристы стараются максимально обезопасить себя от каких-то возможных сюрпризов, не всегда, к сожалению, получается. Самый яркий пример – это решение губернатора Краснодарского края, которое было принято в июле по заселению в отели в июле и августе. Повлияла на эту ситуацию еще и стихия», - рассказала Ломидзе.

По словам Ломидзе, Краснодарский край из-за введенных ограничений не досчитался 35% российских туристов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Майя ЛомидзеТуризм
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