Ломидзе: Египет может стать дешевле Турции

Исполнительный директор АТОР отметила, что на цены значительно повлияет открытие чартерных рейсов. 

Египет всегда была самым дешевым массовым направлением и снова станет таким, если вернутся чартерные рейсы, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

Ломидзе объяснила низкий спрос на курорты Египта
«Если будут чартеры, то Египет будет дешевле Турции. Если сохранятся регулярные рейсы, то Египет не превзойдет Турцию и в осеннем сезоне. В 2020 году высокий сезон с Турциюю продлился до ноября, такая была беспрецедентная история», - отметила она.

Туристы по-прежнему боятся бронировать туры заранее, потому что нет определенностей, все может измениться, это влияет на туристическую отрасль и глубину продаж, заявила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

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ТЕГИ:Туризм
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