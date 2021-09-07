Названы популярные направления зимнего сезона 2021

Майя Ломидзе отметила, что россияне не спешат бронировать путевки на зиму. 

Российские горнолыжные курорты станут самыми востребованными в преддверии Нового года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН

АТОР: Россияне боятся бронировать туры заранее
«Уже открыты ранние программы бронирования на зиму. Это касается в первую очередь горнолыжных туров. Собственно, это тот вид туризма, который более или менее бронируется не в последний момент. По акции раннего бронирования туры на зиму можно купить со скидкой от 20 до 35%, но желающих немного. Спрос на Новый год на данный момент не оформился вообще. Хитом продаж будут горнолыжные направления, это, конечно, Красная Поляна, я думаю, что Шерегеш возглавит топ зимнего бронирования – очень хорошее катание, относительно хорошее проживание и есть чем заняться. Хибины – пока не понятно, будут ли чартеры, но это направление тоже может войти в пятерку востребованных горнолыжных направлений, несмотря на отсутствие реальных продаж на данный момент», - рассказала она Радиоточке НСН.

Туристы по-прежнему боятся бронировать туры заранее, потому что нет определенностей, все может измениться, это влияет на туристическую отрасль и глубину продаж, заявила ранее Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Майя Ломидзе
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