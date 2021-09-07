«Движуха в отрасли». В АТОР оценили туристический кешбэк

Майя Ломидзе рассказала о положительных изменениях в отрасли, которые связаны с пандемией. 

Пандемия сильнее всего ударила по туристической отрасли, но и привнесла положительные моменты, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

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«Ни одна отрасли не понесла такой урон из-за пандемии, как все, что было связано с туризмом и с перемещениями. Но именно благодаря пандемии обратили пристальное внимание на развитие поездок внутри страны, появился нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», акция кешбэк – я считаю просто беспрецедентная, лучшая акция по поддержке, как населения, так и индустрии, появились чартеры в Бурятию, на Байкал, в Мурманскую область, Тюмень. На следующей неделе появляется первый чартер в Казань. Безусловно, мы видим невероятную «движуху» прям на внутреннем рынке, она поддерживается и регионами, и представителями индустрии, и она поддерживается федеральным регулятором, и это очень здорово», - рассказала Ломидзе.

Ростуризм до конца года намерен запустить продажи туров по программе кешбэка на зимний сезон. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:Майя ЛомидзеТуризм
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