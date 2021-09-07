«Движуха в отрасли». В АТОР оценили туристический кешбэк

«Ни одна отрасли не понесла такой урон из-за пандемии, как все, что было связано с туризмом и с перемещениями. Но именно благодаря пандемии обратили пристальное внимание на развитие поездок внутри страны, появился нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», акция кешбэк – я считаю просто беспрецедентная, лучшая акция по поддержке, как населения, так и индустрии, появились чартеры в Бурятию, на Байкал, в Мурманскую область, Тюмень. На следующей неделе появляется первый чартер в Казань. Безусловно, мы видим невероятную «движуху» прям на внутреннем рынке, она поддерживается и регионами, и представителями индустрии, и она поддерживается федеральным регулятором, и это очень здорово», - рассказала Ломидзе.

Ростуризм до конца года намерен запустить продажи туров по программе кешбэка на зимний сезон. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в кулуарах Восточного экономического форума.

