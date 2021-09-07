«Сезон удался». В АТОР подвели итоги прошедшего лета

Майя Ломидзе рассказала, что курорты Краснодарского края, Крым и Калининград посетили 20 млн человек 

Туристический сезон еще не завершился, но уже можно говорить о том, что он прошел успешно, по сравнению с прошлым годом, а по некоторым направлениям превзошел и показатели 2019 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

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«На массовых летних направлениях России отдохнуло в общей сложности более 20 миллионов человек. Под массовыми направлениями внутри страны я имею в виду в первую очередь Краснодар, Крым и Калининград. Это те регионы, которые предлагают классический пляжный отдых. Лидирует Краснодарский край, несмотря на решения губернатора, которые серьезно ограничили поток, несмотря на разгул стихии. Это одно из тех потрясений, к которым рынок относительно был не готов», - рассказала она.

Ранее стало известно, что большинство россиян провели уходящее лето на отечественных курортах, а на зарубежные поездки пришлось всего 5% всех путешествий. Такие данные приводится в совместном исследовании сервиса Туту.ру и компании «Сберстрахование».

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ФОТО: РИА Новости, Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТуризмМайя Ломидзе
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