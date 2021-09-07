«Сезон удался». В АТОР подвели итоги прошедшего лета

Туристический сезон еще не завершился, но уже можно говорить о том, что он прошел успешно, по сравнению с прошлым годом, а по некоторым направлениям превзошел и показатели 2019 года, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.