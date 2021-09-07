Ломидзе назвала самое популярное зарубежное направление
7 сентября 202112:24
Евгения Желудкова
Она объяснила, почему россияне летом 2021 чаще всего предпочитали провести отпуск в Турции.
Россияне выбирали турецкие курорты из-за доступных цен туристических пакетов, на которые повлияла транспортная доступность региона, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«Самое популярное зарубежное направление – это Турция, тоже здесь нет никаких сюрпризов. По предварительно оценке, до конца года Турция примет 4-4,5 миллиона российских туристов. Я напомню, что в 2019 году было почти 6 миллионов. По летнему сезону, в Турции побывало 2,3-2,4 миллиона человек. Это больше, чем в 2020 году, сезон вполне успешный, несмотря на то, что Турция была закрыта, и сезон был усеченным. Успешность Турции объясняется не только широкой транспортной возможностью – это одно из немногих направлений, где были допущены чартерные рейсы. Из массовых направлений ни одна страна больше не удостоилась такой чести, стоимость пакетов в Турции продолжает оставаться дешевле, чем на всех остальных зарубежных направлениях. Полетная программа охватывает несколько десятков городов, это обусловило ее лидерство в сегменте», - объяснила она.
Ранее исполнительный директор АТОР рассказала о популярных внутренних направлениях прошедшего лета.
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7 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru