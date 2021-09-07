Ломидзе назвала самое популярное зарубежное направление

Она объяснила, почему россияне летом 2021 чаще всего предпочитали провести отпуск в Турции. 

Россияне выбирали турецкие курорты из-за доступных цен туристических пакетов, на которые повлияла транспортная доступность региона, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

«Сезон удался». В АТОР подвели итоги прошедшего лета
«Самое популярное зарубежное направление – это Турция, тоже здесь нет никаких сюрпризов. По предварительно оценке, до конца года Турция примет 4-4,5 миллиона российских туристов. Я напомню, что в 2019 году было почти 6 миллионов. По летнему сезону, в Турции побывало 2,3-2,4 миллиона человек. Это больше, чем в 2020 году, сезон вполне успешный, несмотря на то, что Турция была закрыта, и сезон был усеченным. Успешность Турции объясняется не только широкой транспортной возможностью – это одно из немногих направлений, где были допущены чартерные рейсы. Из массовых направлений ни одна страна больше не удостоилась такой чести, стоимость пакетов в Турции продолжает оставаться дешевле, чем на всех остальных зарубежных направлениях. Полетная программа охватывает несколько десятков городов, это обусловило ее лидерство в сегменте», - объяснила она.

Ранее исполнительный директор АТОР рассказала о популярных внутренних направлениях прошедшего лета.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ТуризмТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры