Ломидзе объяснила низкий спрос на курорты Египта
7 сентября 202112:36
Евгения Желудкова
По данным АТОР, с начала года Египет принял лишь 240 тысяч российских туристов.
Египет в ближайшее время не сможет догнать Турцию по количеству туристов, хотя раньше это направление было массово популярным из-за низкой стоимости туров, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.
«На данный момент туры на курорты Египта доступны для жителей 40 российских городов, но чартерного авиасообщения с Египтом нет, что приводит к несколько иной стоимости и далеко отбрасывает Египет от лидера выездного туризма, от Турции. По наши данным, с начала года там отдохнуло более 240- 250 тысяч человек. До закрытия Египта в 2015 году это был поток в 2,3 миллиона. Поток несопоставим сейчас. Египет всегда был самым дешевым направлением на массовом туристическом рынке, на данный момент в силу ограничений на рейсы стоимость отдыха в Египте в 2-2,5 раза выше, чем ожидали туристы и компании. Средняя стоимость составляет порядка 50-60 тысяч рублей на человека, на неделю с размещением в четырехзвездочной гостинице», - рассказала она.
Ранее Ломидзе рассказала, сколько россиян выбрали летом отдых в Турции.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- Проценко рассказал, когда в России начнется четвертая волна COVID-19
- Мишустин прибыл с рабочим визитом в Саратов
- Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане выросло до 16
- В России предложили штрафовать взрослых, которые покупают алкоголь несовершеннолетним
- Шри-Ланка готова принять российских туристов с прививками и без них
- МИД Украины: Крым будет в повестке встречи Путина и Зеленского
- «Украина – это террористическое государство»: Аксенов высказался о диверсии в Крыму
- В Совфеде призвали ужесточить наказание за преступления против детей
- Власти Кемеровской области окажут помощь семья убитых школьниц
- За сутки в России подтвердили 17 425 случаев коронавируса
7 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru