Ломидзе объяснила низкий спрос на курорты Египта

По данным АТОР, с начала года Египет принял лишь 240 тысяч российских туристов. 

Египет в ближайшее время не сможет догнать Турцию по количеству туристов, хотя раньше это направление было массово популярным из-за низкой стоимости туров, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в пресс-центре НСН.

Ломидзе назвала самое популярное зарубежное направление
«На данный момент туры на курорты Египта доступны для жителей 40 российских городов, но чартерного авиасообщения с Египтом нет, что приводит к несколько иной стоимости и далеко отбрасывает Египет от лидера выездного туризма, от Турции. По наши данным, с начала года там отдохнуло более 240- 250 тысяч человек. До закрытия Египта в 2015 году это был поток в 2,3 миллиона. Поток несопоставим сейчас. Египет всегда был самым дешевым направлением на массовом туристическом рынке, на данный момент в силу ограничений на рейсы стоимость отдыха в Египте в 2-2,5 раза выше, чем ожидали туристы и компании. Средняя стоимость составляет порядка 50-60 тысяч рублей на человека, на неделю с размещением в четырехзвездочной гостинице», - рассказала она.

Ранее Ломидзе рассказала, сколько россиян выбрали летом отдых в Турции.

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Фото: egyptinrussia.com
ТЕГИ:ТуризмЕгипет
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