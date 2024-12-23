24.12.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Депутата Государственной Думы РФ, лидера Всероссийского движения "Трезвая Россия" Бийсултана Хамзаева тему: «Итоги 2024 года в сфере антиалкогольной, антитабачной и антинаркотической политики. Результаты и перспективы»

По данным нового доклада Всемирной организации здравоохранения, употребление алкоголя ежегодно приводит к 2,6 млн случаев смерти. По данным Минздрава, за год среднестатистический россиянин выпивает 8,44 л чистого спирта. Что касаемо курения, в 2023 году, по данным Росстата, ежедневно курили 16,4% россиян старше 15 лет, еще 2,3% делали это периодически. В пересчете на взрослое население России это около 22,6 млн человек.

В ходе пресс-конференции Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, лидер Всероссийского движения "Трезвая Россия" Бийсултан Султанбиевич Хамзаев представит ключевые достижения и инициативы, которые были реализованы в этом году в сфере антиалкогольной, антитабачной и антинаркотической политики. Речь пойдет о принятии законопроекта о снятии моратория на проверки бизнеса, продающего алкоголь и табак, запрете «наливаек» в многоквартирных домах, возможных новых ограничениях реализации вейпов и сигарет, а также ужесточение ответственности за пропаганду, склонение и потребление наркотиков.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

