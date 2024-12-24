«Превращаются в зомби»: Депутат Хамаев заявил об эпидемии синтетических наркотиков в РФ

Необходимо усилить полномочия ФСБ и МВД с тем, чтобы они выявляли больше наркотических прекурсоров, отметил в эфире НСН Бийсултан Хамзаев. 

В России идет эпидемия синтетических наркотиков, молодежь буквально превращается в зомби, при этом один наркоман втягивает в процесс употребления наркотиков минимум пять человек, заявил депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.

«Реальность такова, что у нас эпидемия синтетических наркотиков. Поступления этих синтетических наркотиков в последние два года растут. Задача, чтобы этим занимались специализированные органы. В Госдуме был заместитель ФТС, мы договорились, что будем сотрудничать. Нужно быстро выявлять прекурсоры, которые десятками тоннами сегодня поступают с азиатского рынка и из которых потом делают синтетические наркотики. Это эпидемия, молодежь буквально превращается в зомби. Надо понимать, что один наркоман втягивает в процесс потребления наркотиков минимум пять человек», - сказал Хамзаев.
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Он отметил, что необходимо усилить полномочия ФСБ и МВД с тем, чтобы они выявляли больше наркотических прекурсоров.

«Нужно усиление полномочий специализированных служб – ФСБ, МВД. У нас была ФСКН, и там была ошибка в названии: должно быть не «по контролю», а по борьбе с оборотом наркотиков. Сегодня полномочия у МВД и ФСБ, я считаю, что они хорошо работают, но хотелось бы, чтобы мы больше выявляли именно прекурсоры», - добавил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил НСН, что статья уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (228 ст. УК РФ - прим. НСН) является самой «популярной» в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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