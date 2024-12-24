«Превращаются в зомби»: Депутат Хамаев заявил об эпидемии синтетических наркотиков в РФ
Необходимо усилить полномочия ФСБ и МВД с тем, чтобы они выявляли больше наркотических прекурсоров, отметил в эфире НСН Бийсултан Хамзаев.
В России идет эпидемия синтетических наркотиков, молодежь буквально превращается в зомби, при этом один наркоман втягивает в процесс употребления наркотиков минимум пять человек, заявил депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.
«Реальность такова, что у нас эпидемия синтетических наркотиков. Поступления этих синтетических наркотиков в последние два года растут. Задача, чтобы этим занимались специализированные органы. В Госдуме был заместитель ФТС, мы договорились, что будем сотрудничать. Нужно быстро выявлять прекурсоры, которые десятками тоннами сегодня поступают с азиатского рынка и из которых потом делают синтетические наркотики. Это эпидемия, молодежь буквально превращается в зомби. Надо понимать, что один наркоман втягивает в процесс потребления наркотиков минимум пять человек», - сказал Хамзаев.
Он отметил, что необходимо усилить полномочия ФСБ и МВД с тем, чтобы они выявляли больше наркотических прекурсоров.
«Нужно усиление полномочий специализированных служб – ФСБ, МВД. У нас была ФСКН, и там была ошибка в названии: должно быть не «по контролю», а по борьбе с оборотом наркотиков. Сегодня полномочия у МВД и ФСБ, я считаю, что они хорошо работают, но хотелось бы, чтобы мы больше выявляли именно прекурсоры», - добавил он.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил НСН, что статья уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (228 ст. УК РФ - прим. НСН) является самой «популярной» в России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Русский занял седьмое место в списке распространенности языков мира
- Губернатор Самарской области отменил рабочие встречи из-за коронавируса
- Губернатор Камчатки назвал причины, по которым подорожала икра
- ФСБ задержала сотрудника режимного предприятия за госизмену
- Гражданин США Спектор приговорен в Москве к 15 годам за шпионаж
- В Минске заочно судят комика Комиссаренко за оскорбление Лукашенко
- Перовское шоссе на юго-востоке Москвы частично подтоплено
- В Казани планируют провести чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года
- Собственники аварийных танкеров обязались поднять их и утилизировать
- Минобороны: Из Африки в США незаконно вывезли образцы вируса Эбола
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru