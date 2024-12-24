«Превращаются в зомби»: Депутат Хамаев заявил об эпидемии синтетических наркотиков в РФ

Он отметил, что необходимо усилить полномочия ФСБ и МВД с тем, чтобы они выявляли больше наркотических прекурсоров.

«Нужно усиление полномочий специализированных служб – ФСБ, МВД. У нас была ФСКН, и там была ошибка в названии: должно быть не «по контролю», а по борьбе с оборотом наркотиков. Сегодня полномочия у МВД и ФСБ, я считаю, что они хорошо работают, но хотелось бы, чтобы мы больше выявляли именно прекурсоры», - добавил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил НСН, что статья уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (228 ст. УК РФ - прим. НСН) является самой «популярной» в России, передает «Радиоточка НСН».

