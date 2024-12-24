Хамзаев выступил за полную отмену моратория на проверку торговцев табаком и алкоголем
Отмена моратория, в частности, защитит россиян от контрафактной алкогольной продукции, отметил в эфире НСН депутат Бийсултан Хамзаев.
Необходимо полностью отменить мораторий на проверку торговцев табаком и алкоголем, такой шаг будет справедливым, заявил депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.
«Мы многократно поднимали вопрос о моратории на проверки бизнеса. С одной стороны, он защищает бизнес от нападок недобросовестных сотрудников МВД, но мы создали лазейку для мошенников. Мы этот вопрос долго поднимали, нас поддержал президент и сказал, что к бизнесу, который губит здоровье граждан, должен быть более внимательный подход, проверки. И мы законодательно добились того, что если точка незаконно продает никотин или алкоголь несовершеннолетним, тут уже муниципальные органы контролирующие – МВД, Роспотребнадзор – без моратория имеют право провести проверку. Я бы пошел немножко дальше и вообще в целом мораторий на проверку алкоголя и табака снял бы в полной мере, это будет справедливо», - сказал Хамзаев.
Депутат отметил, что отмена моратория, в частности, защитит россиян от контрафактной алкогольной продукции.
«Чего мы этим добьемся? Мы защитим граждан от контрафакта, суррогата, это принципиально важно особенно в преддверии новогодних праздников. При этом мы очищаем сам рынок от мошенников. Те, кто легально работают на этом рынке, должны аплодировать. Бояться должны те, кто работает преступно. Я буду добиваться, чтобы мораторий был снят», - добавил он.
Ранее, 13 декабря, правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность. В частности, планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казани планируют провести чемпионат Европы по водным видам спорта 2028 года
- Собственники аварийных танкеров обязались поднять их и утилизировать
- Минобороны: Из Африки в США незаконно вывезли образцы вируса Эбола
- Иран приостановил авиарейсы в Сирию до 22 января
- Рабочая группа по борьбе с квартирными мошенниками появится в Москве
- На Кубани и в Крыму собрали свыше 21 тысячи тонн загрязненного грунта
- Пациенты пожаловались в Генпрокуратуру РФ на аналог лекарства от муковисцидоза
- Роспотребнадзор: Девять детей отравились на новогоднем утреннике в Екатеринбурге
- Россотрудничество: В Индонезии растет число желающих учить русский язык
- Кучеров первым из россиян набрал 50 очков в нынешнем сезоне НХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru