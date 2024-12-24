«Вопрос выживания!»: Хамзаев призвал поднять возраст для продажи алкоголя до 21 года

Потребление 19 миллиардов литров алкоголя – это фантастический, опасный объем, его надо сокращать минимум в два раза, отметил в эфире НСН Бийсултан Хамзаев. 

Необходимо поднять минимально допустимый возраст продажи алкоголя до 21 года, три года трезвости для граждан России – это вопрос выживания, заявил депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.

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«У нас идет рост потребления никотиносодержащей продукции за 2023-2024 годы. Совокупно рынок (и сигареты, и вейпы, и нагреватели) – рост 20%. По алкоголю совокупная доля рынка – идет рост на 25-27%. Вина больше, водки меньше, это понятно. А мы должны бороться за понижение! Потребление 19 миллиардов литров алкоголя – это фантастический, опасный объем, его нам надо сокращать минимум в два раза, если мы хотим, чтобы смертность не доминировала над рождаемостью. Мы обязаны поднять минимально допустимый возраст продажи алкоголя до 21 года. Три года трезвости для нас, граждан России – это вопрос выживания! Если бы семь лет назад сделали это, ситуация сегодня была бы гораздо лучше. Не «лучше поздно, чем никогда», а лучше вовремя!», - сказал Хамзаев.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил НСН, что статья уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (228 ст. УК РФ - прим. НСН) является самой «популярной» в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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