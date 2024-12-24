«Плевать хотели!»: Хамзаев объяснил запрет пропаганды наркотиков наглостью наркоторговцев

Главарей наркосиндикатов необходимо ловить и ликвидировать, отметил в эфире НСН депутат Бийсултан Хамзаев. 

Запрет пропаганды наркотиков в РФ полностью соответствует сегодняшним вызовам, идет многоуровневая и гибридная пропаганда, наркопреступные синдикаты действуют агрессивно, заявил депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.

«Мы приняли закон о наказании за пропаганду наркотиков. Сегодня эта пропаганда гибридная, разноуровневая, сложная. Наркотики поменялись: синтетические, многие другие. Идет война внутри наркотрафика по формам поставок, одни синтетические наркотики сменяют другие, идет битва между продающими наркотики маркетплейсами. Некоторые либеральные товарищи говорили, что мы этим законопроектом с книжками боремся. Но это банальное упрощение в тяжелой ситуации. Если вы думаете, что Булгаков пострадает, вы глубочайшим образом ошибаетесь. Сегодня наркопреступные синдикаты действуют агрессивно, чванно!», - сказал Хамзаев.
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Депутат отметил, что наркоторговцы «плевать хотели на нас». По его словам, главарей наркосиндикатов необходимо ловить и ликвидировать.

«Я вам приведу примеры. В день теракта в «Крокус Сити Холле», буквально через два часа, на Старый Арбат выкатывают фургон, разукрашенный рекламой наркомаркетплейса. На нем громкоговорители, каким-то исполнителям заказали рэп-песню об этом макретплейсе. И вот так машина там простояла несколько часов, делая рекламу. Они демонстрируют, что плевать хотели на нас, на наше общество. И главари этих наркосиндикатов – такие же террористы, их надо ловить и ликвидировать!», - указал он.

Депутат рассказал, что наркоторговцы изобретают все более изощренные способы рекламы.

«Второй пример: все знают, где находится памятник Иосифу Кобзону. Он был сделан очень даже неплохо. Там интегрированы QR-коды, отсканировав которые, можно послушать песни Кобзона. А потом из шести этих QR-кодов четыре заменили, и они ведут на сайт магазинов с наркотиками. Представляете, какой уровень наглости, цинизма, вседозволенности? Значит, мы где-то недорабатываем, и плевать они хотели на все закон. А они зарабатывают миллиарды рублей!», - добавил он.
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Кроме того, Хамзаев добавил, что процент потребления синтетических наркотиков в Дагестане растет. По его словам, сегодня в регионе и молодые девушки, и молодые парни употребляют синтетические наркотики.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил НСН, что статья уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (228 ст. УК РФ - прим. НСН) является самой «популярной» в России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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