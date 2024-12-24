«Плевать хотели!»: Хамзаев объяснил запрет пропаганды наркотиков наглостью наркоторговцев

Кроме того, Хамзаев добавил, что процент потребления синтетических наркотиков в Дагестане растет. По его словам, сегодня в регионе и молодые девушки, и молодые парни употребляют синтетические наркотики.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил НСН, что статья уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (228 ст. УК РФ - прим. НСН) является самой «популярной» в России, передает «Радиоточка НСН».

