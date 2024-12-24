«Работают на наркосиндикаты!»: Хамзаев призвал проверять релокантов после возвращения в РФ
Наркоторговцы зарабатывают миллиарды рублей – в том числе с помощью тех, кто сбежал за границу в 2022 году, отметил в эфире НСН депутат Бийсултан Хамзаев.
Релокантов, которые сбежали из России в 2022 году, необходимо проверять после возвращения в страну, поскольку многие из них работают за границей на преступные наркосиндикаты, заявил депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.
«Наркоторговцы зарабатывают миллиарды рублей – в том числе с помощью тех, кто сбежал за границу. Многие из тех, кто сбежал в 2022 году через КПП «Верхний Ларс», через Казахстан, эти айтишники сегодня, сидя в Дубае и в других местах, работают на преступные наркосиндикаты. Об этом надо говорить, их работу надо проверять, что они там делают… По возвращении сюда их тоже надо проверять, чем они там занимались», - сказал Хамзаев.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил НСН, что статья уголовного кодекса за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества (228 ст. УК РФ - прим. НСН) является самой «популярной» в России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru