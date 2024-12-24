«Бесплатные спорт и театры!»: Хамзаев призвал помочь россиянам пережить «смертельные новогодние праздники»

Смертность в новогодние праздники в РФ возрастает на 60%, ключевые факторы – алкоголь и наркотики, отметил в эфире НСН депутат Бийсултан Хамзаев. 

В новогодние праздники было бы правильным сделать бесплатными все фитнес-клубы, театры, музеи и кинозалы, заявил депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.

«Нужна качественная разъяснительная работа. Я не сторонник крайностей. Запретительные меры частично дадут эффект, но основными никогда не будут. То, что у нас алкоголь в новогодние праздники уже на уровне субкультуры с советских времен – это правда. В эти ленивые праздники занять себя сложно, и Минкультуры, Минспорта не должны самоотстраняться. Было бы шикарной и правильной тенденцией, чтобы в новогодние праздники все фитнес-клубы, театры, музеи были бы бесплатными. И постараться бы, чтобы за бюджетный счет все кинозалы были бесплатными, особенно для многодетных семей», - сказал Хамзаев.
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Депутат отметил, что смертность в новогодние праздники в РФ возрастает на 60%, ключевые факторы – алкоголь и наркотики.

«Новогодние праздники самые смертельные, вы в курсе? Это официальная статистика. Во-первых, они алкогольные, во-вторых, они затяжные, в-третьих, они ленивые. Это все в совокупности создает рост смертности. Обратите внимание на пожары, у нас скачок в новогодние праздники. Будьте бдительны! Многие выпивают, засыпают с сигаретой во рту, сигарета падает – и все, пожар. Смертность вырастает на 60% в эти праздники, и ключевые факторы – алкоголь и наркотики», - добавил он.

Ранее, 13 декабря, правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность. В частности, планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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