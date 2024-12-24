«Навести порядок»: Хамзаев призвал запретить мигрантам торговать алкоголем и табаком
Нужно добиться лицензирования всего табачного рынка и всей отрасли, отметил в эфире НСН депутат Бийсултан Хамзаев.
Необходимо полностью запретить мигрантам работать в сфере торговли алкоголем и табачной продукцией, заявил депутат Госдумы, лидер Всероссийского движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев в пресс-центре НСН.
«Чтобы навести порядок на табачном рынке, надо добиться лицензирования всего рынка, всей отрасли. У нас сегодня какой-нибудь персонаж из братской, дружественной страны может приехать, снять в аренду помещение и продавать там никотинсодержащую продукцию. Придут его штрафовать, а он скажет: «У меня паспорт другой страны, я поехал домой». Или скажет, что законов не знает, «начальнику звони». Хозяин точки знает, участковый знает, но на мигранта все списать легче. Так не должно быть! Я признателен губернаторам, которые в своих регионах запретили мигрантам продавать алкоголь – наряду с работой в такси, например. Нужен полный запрет мигрантам работать в сфере торговли алкоголем и табачной продукцией», - сказал Хамзаев.
Ранее, 13 декабря, правительство России утвердило план мероприятий по реализации Концепции сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Основная цель концепции до 2030 года – уменьшить употребление алкоголя и связанные с ним смертность, заболеваемость и инвалидность. В частности, планируется расширить практику раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактического консультирования, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru