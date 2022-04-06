07.04.2022 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Искусственный или реальный дефолт: что ожидает экономику России?»

Эксперты обеспокоены тем, что дефолт по обязательствам РФ становится всё более реальным. Минфин США лишил России возможности расплатиться по госдолгу, а именно была совершена блокировка выплаты по выпуску еврооблигаций «Россия-2022» из тех средств, что находятся за рубежом - в американских финансовых институтах. Сделано это было как раз в тот день, когда планировался очередной платеж по долговым бумагам. Однако, оснований для реального дефолта России нет, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, Запад пытается искусственно создать эту ситуацию. Если Запад будет блокировать платежи по российским евробондам в валюте, Москва будет платить в рублях, сказал он.

В ходе пресс-конференции участники обсудят есть ли предпосылки реального дефолта и как он может отразится на населении России.

Участники пресс-конференции:

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов ;

; Директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

Экономист Вячеслав Зайченко.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

