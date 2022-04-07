«Комфорт ушел»: Специалисты о последствиях санкций против «Сбера» и «Альфы»
Ярослав Кабаков отметил, что клиентам, которые связаны с импортом или экспортом, придется переходить в другие банки, бизнес будет перестраиваться.
Новые санкции против ведущих российских банков заставят систему перестроиться, возможно, скорее задуматься о цифровой валюте, заявил экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН.
«Санкции существенно на банки не повлияли, кроме комфортных взаимоотношений. Это возможность транзакционных каких-то действий для физических лиц, либо корпоративных счетов. Да, комфорт ушел, но российский банковский кризис так устроен – когда нет кризиса, мы не меняемся. Если будут такого рода санкции, вряд ли это серьезно повлияет, денежные активы всегда можно перенаправлять на другие банки или изменять денежную модель – думать о цифровых единицах, например. Благодаря этим санкциям это все и подтолкнется», - отметил он.
С другой стороны, директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН отметил, что новые санкции нанесли серьезный удар по банковской системе. Он согласился с тем, что трансформация бизнеса в этой сфере неизбежна.
«Нанесен очень серьезный удар по банковской системе очередной. Оценить последствия данных санкций будет сложно, потому что переоценка активов у банков будет производиться только осенью. Конечно, мы имеем не очень простую ситуацию – расчеты за экспорт и импорт, бизнес, который кредитуется под разные экспортные и импортные операции. Все это, конечно, будет сейчас под большим вопросом – клиентам придется переходить в другие банки, которые не оказались под санкциями. По «Сберу» не приходится сомневаться, банк крепкий, есть неплохие результаты от внутренних транзакций. По «Альфе» тоже не приходится сомневаться, будет получать поддержку от ЦБ в той или иной форме. Если говорить о среднесрочной перспективе, банковский бизнес будет трансформироваться», - объяснил он.
Волна антироссийских санкций со стороны ЕС несет серьезные разрушения европейской экономике, из-за роста цен Россия сможет больше заработать на экспорте, заявил ранее экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
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