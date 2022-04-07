Колташов назвал выгоду Китая от переговоров РФ и Украины

Экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН объяснил, почему Китай пока не стал перезаключать контракты с Россией на поставку нефти и газа.

«Ожидается, что произойдет в рамках спецоперации, будет ли Россия здесь более успешна. Отвод войск от Киева произвел, конечно, не самое благоприятное впечатление, хотя ясно, что это технический маневр. После того, как эта операция пройдет дальше, контракты будут перезаключаться», - отметил он.

По словам Колташова, для Китая также важен ход переговоров между делегациями РФ и Украины, так как власти не могут открыто поддерживать Россию.

«Китай не хочет сейчас попасть под санкции. Китайский МИД поддерживает риторически Россию – не поддерживает американскую линию, но при этом основная ставка китайской дипломатии на то, что должен идти переговорный процесс. То, что у нас воспринимается как театр абсурда - переговоры с киевским режимом - имеет большое значение для Китая, потому что это необходимая для них дымовая завеса, они сейчас открыто не могут поддерживать нас», - объяснил он.

Россия продает Китаю газ почти в три раза дешевле, чем Мьянма, заявил ранее востоковед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Санкт-Петербурга Кирилл Котков в пресс-центре НСН.

