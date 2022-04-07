«Больно будет не только им»: Экономист о последствиях европейского кризиса
Вячеслав Зайченко отметил, что разрушение европейской экономики на фоне санкций приведет к равносильным проблемам в России.
Разрушение европейской экономики приведет к равносильным разрушениям и в российской экономике, заявил экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН.
«Не нужно забывать, что наша экономика находится в прямой зависимости от европейской и тихоокеанской экономики. Мы совершенно точно не заинтересованы в том, чтобы европейская экономика развалилась, потому что мы потеряем очень большой рынок сбыта и потребления. Поэтому нам точно не стоит радоваться, что европейская экономика трещит по швам. Важно, до какого уровня готовы пойти европейские политики по уничтожению своих «плюшек» и экономических выгод, чтобы ухудшить нашу ситуацию. Но надо понимать, что это будет равносильно пропорционально и в нашу сторону. Мы, конечно, сырьевое государство, и мы способны переориентироваться, но чтобы нам уйти на внутренний спрос и на внутренний рынок, потребуются годы. Больно будет не только им, но и нам», - рассказал он.
Волна антироссийских санкций со стороны ЕС несет серьезные разрушения европейской экономике, из-за роста цен Россия сможет больше заработать на экспорте, заявил ранее экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
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