Экономист раскрыл опасное последствие искусственного укрепления рубля
Ярослав Кабаков отметил, что дополнительные экспортные доходы временно укрепляют рубль, но могут привести к товарному коллапсу.
Рубль укрепляется из-за дополнительной экспортной выручки, но через несколько месяцев подобная ситуация может привести к товарному коллапсу в стране, заявил директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
Рубль укрепляется к доллару и евро в ходе торгов на Московской бирже, 7 апреля американская валюта впервые с 16 февраля стоила менее 75 рублей. Биржевой курс евро опускался до 81 рубля.
«Основная причина укрепления рубля – та модель, которую мы сейчас имеем. Экспортеры продают 80% выручки на рынке. Плюс ко всему рухнувший импорт приводит к тому, что бизнес не выкупает текущую экспортную выручку. Соответственно, через 2-3 месяца мы увидим товарный коллапс в нашей экономике. Если цепочки по импорту не восстановятся, у нас все будет здесь не очень позитивно», - объяснил он.
При этом Кабаков отметил, что переход в расчеты на рубли во внешней торговле не поможет, а, вероятно, приведет к формированию менее эффективной экономической модели.
«А вот расчеты по газу за рубли - я думаю, для металлургов это фактически приговор для металлургов. Та модель, которая сейчас есть, это концентрирование потоков на счета одного банка. Плюс желание Минпромторга определять маржинальность торговли… Мы идем в какой-то квази-СССР, где будет госплан и определение маржинальности всех субъектов экономики», - добавил он.
Волна антироссийских санкций со стороны ЕС несет серьезные разрушения европейской экономике, из-за роста цен Россия сможет больше заработать на экспорте, заявил ранее экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
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