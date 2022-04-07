«Транспортный хаос»: К чему приведут ограничения ЕС на поставки из России

Василий Колташов отметил, что Европе будет сложно получить, например, пшеницу и удобрения, это будет тянуть мировые цены вверх. 

Волна антироссийских санкций со стороны ЕС несет серьезные разрушения европейской экономике, из-за роста цен Россия сможет больше заработать на экспорте, заявил экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.

«Ограничения на поставки из России в рамках Европейского союза будут иметь следующие последствия. Во-первых, санкции, даже если они будут приняты коллективно, будут старательно обходиться национальными администрациями или экономическими ведомствами, они будут пытаться не следовать этим санкциям. Во-вторых, будет расти социальное и политическое напряжение внутри Евросоюза, что окажет влияние на политику ЕС – прежде всего, как следствие роста цен. Если будет полный запрет на вхождение российских судов в порты ЕС, он усилит транспортный хаос в Европе. Те поставки, которые могли бы быть осуществлены по незапрещенным товарам, будут осложнены, да и Россия может ввести ответный запрет для судов под флагами недружественных государств. И ЕС получит трудности с получением кормовой пшеницы и удобрений, например», - рассказал он.

Новый пакет антироссийских санкций со стороны Евросоюза не окажет существенного влияния на экономику России, пока идут продажи нефти и газа, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ПоставкиСанкции ЕСЕвросоюз
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