14.05.2021 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН брифинг депутата Госдумы РФ, академика РАН Геннадия Онищенко на тему: Индийский ковидный шторм. Угрожает ли России новый штамм?

Пока из России поступает информация о новых достижениях в массовой вакцинации населения, а число ежедневно выявляемых заболевших постепенно снижается уже несколько месяцев подряд, мир столкнулся с новой глобальной угрозой от нового штамма коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила степень опасности трижды мутировавшего штамма коронавируса из Индии. Новый штамм был признан наиболее заразным, смертоносным и устойчивым к вакцинации и лечению. «Индийский штамм» коронавируса уже был обнаружен в России. В частности, вспышка произошла у иностранных студентов Ульяновского государственного университета. За всё время распространения в мире пандемии коронавируса было выявлено уже более 160 миллионов заболевших и около 3,3 миллионов людей погибло. Ежедневно продолжают умирать около 13 тысяч людей.

В ходе брифинга Геннадий Онищенко расскажет о борьбе с коронавирусом в России, рисках ухудшения эпидемиологической ситуации из-за «индийского штамма» и возможных сроках победы человечества над пандемией.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

